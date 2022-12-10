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В Россотрудничестве назвали заявление ФРГ о подготовке россиянкой госпереворота провокацией

Георгий Соланович
В мире
В Россотрудничестве назвали заявление ФРГ о подготовке россиянкой госпереворота провокацией
Фото: Pixabay

Заявления Берлина о том, что гражданка РФ принимала участие в подготовке государственного переворота в Германии, являются провокацией и частью антироссийской риторики. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов.

— Там, конечно, следствие определится с точки зрения того, что это было: подготовка государственного переворота или часть того психоза, с которым сейчас западное общество столкнулось. Таких провокаций, к сожалению, будет становиться все больше и больше. Мы должны быть к этому готовы, — сказал Шевцов.

Он подчеркнул, что именно с помощью таких провокаций Запад ищет поводы продолжить «нагнетать психоз в обществе» и рассказывать мировому сообществу о том, что «Россия плохая» и что с ней надо бороться.

Замглавы Россотрудничества не исключил, что арест россиянки является частью «проработанной антироссийской позиции». Он заключил, что ведомство не владеет информацией об аресте гражданки РФ, продолжает следить за ситуацией и постарается оказать содействие, если потребуется, передает РИА Новости.

Генпрокуратура Германии сообщила о задержании 25 подозреваемых в попытке государственного переворота. Среди задержанных есть и гражданка России. Что означает произошедшее и имеет ли наша страна к этому какое-либо отношение — в материале «Вечерней Москвы».

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