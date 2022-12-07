В Германии пресечена попытка госпереворота: что это означает и при чем тут Россия

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Генпрокуратура Германии сообщила о задержании 25 подозреваемых в попытке государственного переворота. Среди задержанных есть и гражданка России. Что означает произошедшее и имеет ли наша страна к этому какое-либо отношение — в материале «Вечерней Москвы».

Провалившийся заговор

По данным властей ФРГ, 7 декабря немецкие спецслужбы задержали 22 члена террористической организации и еще троих их пособников. Задержанные являются членами организации, которая готовила антиправительственный заговор. Причем еще 27 членов этой организации все еще находятся в розыске.

Правоохранители утверждают, что «заговорщики»:

создали теневой совет и боевое крыло;

планировали вооруженный штурм бундестага;

вербовали сторонников в госструктурах, в том числе в армии и полиции.

Издание Spiegel пишет, что террористическая сеть создана экстремистским движением, члены которого называют себя «гражданами Германского рейха». Они считают, что после Второй мировой войны Германия находится под оккупацией, и настаивают на возвращении к границам 1937-го года.

Среди задержанных оказались бывший депутат правой партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкельман, а также россиянка Виталия Б. В МВД Германии подчеркнули, что произошедшее показало «серьезность существующей в стране террористической угрозы».

Связь с Россией

Власти ФРГ утверждают, что задержанная россиянка была посредником между одним из мятежников — династическим князем Рейсса Генрихом XIII — и «представителями России».

В свою очередь в Кремле случившееся назвали «внутренней проблемой ФРГ», а также подчеркнули, что «ни о каком вмешательстве России речи идти не может».

В беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев назвал несостоявшийся госпереворот «чистым пиаром», нацеленным на укрепление в ФРГ антироссийских настроений.

— Совершенно очевидно, что никакая группа россиян совершить переворот в ФРГ не может технически, — поясняет он. — Переворот — это когда есть внутренняя сила, которая, если придет к власти, резко изменит внутреннюю и внешнюю политику. А сейчас в Германии в отношении России существует консенсус, поэтому внешний переворот не только невозможен, но и бессмысленен.

По словам политолога, заявления немецких властей — это «легитимация тех жертв, которые немцы понесут на алтарь атлантической солидарности». При этом ухудшения отношений между Россией и Германией ожидать не стоит, так как они уже и так сильно испорчены.