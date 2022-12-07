Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии

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Россия не имеет никакого отношения к подготовке переворота в ФРГ, что констатируют сами немецкие власти. Об этом в среду, 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он назвал подготовку переворота внутренними проблемами ФРГ, ни о каком «вмешательстве России» речи не идет.

Ранее генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании 25 человек, которых подозревают в заговоре с целью насильственного захвата власти в стране и в его поддержке. Еще у 27 человек проводятся обыски. Среди задержанных есть бывшие военные. Идейные основания заговорщики заимствовали у радикальной правой сети организаций Reichsbürger («Граждане Рейха») и QAnon, передает РИА Новости.

5 декабря канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что новые стратегические решения в сфере национальной безопасности страны будут приняты с учетом «угроз, в первую очередь исходящих от России». К таким угрозам, по его словам, могут относиться «потенциальные нападения на территорию альянса, кибервойна и даже отдаленная угроза ядерного удара».