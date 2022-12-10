Пять тысяч человек посетили мероприятия молодежного форума «Наследие» в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Осенью в Москве прошел V молодежный форум «Наследие», мероприятия которого посетили пять тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 10 декабря.

— В этом году мы провели для студентов обширную программу бесплатных экскурсий, благодаря которой можно было узнать много новых интересных фактов и побывать в закрытых в обычное время памятниках. Всего состоялось около 400 мероприятий, в которых приняли участие пять тысяч человек, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Посетители форума стали участниками экскурсий в Ссудной казне, доме Тарасова, особняке Смирнова, усадьбе Замятина — Третьякова, доме Демидова и других исторических зданий. Кроме того, студенты смогли поучаствовать в портретной фотосессии на «Винзаводе» и в игротеке в павильоне «Космос» на ВДНХ.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что все мероприятия проекта полностью координировали волонтеры Мосгорнаследия.

4 декабря на базе музейно-выставочного объединения «Манеж» стартовал цикл мероприятий «Дом молодежи». До 23 декабря «Манеж» станет центром притяжения молодежи и местом проведения всех ключевых событий года. По прогнозам организаторов, участниками и зрителями мероприятий станут более 30 тысяч человек из всех регионов страны.