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Самец белухи по имени Прохор появился в «Москвариуме»

Георгий Соланович
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Самец белухи по имени Прохор появился в «Москвариуме»
Фото: pixabay.com
пр-т Мира, 119 строение 23 Карта всех событий

Самца белухи по имени Прохор привезли в центр океанографии и морской биологии «Москвариум» из ялтинского дельфинария. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 10 декабря.

Из ялтинского дельфинария в Москву Прохора «переселили» из-за закрытия учреждения. Белуху везли в специально оборудованной машине под наблюдением ветеринаров, поездка прошла по плану.

— Прохор — взрослое крупное животное весом 1350 килограммов и почти пять метров в длину. Ему уже больше 25 лет. Для белух это зрелый возраст, продолжительность их жизни составляет около 35–40 лет. Он нуждается в правильном уходе и регулярном мониторинге состояния здоровья в связи с хроническими заболеваниями, — рассказали в пресс-службе.

Прохор поселился в бассейне объемом более 11 миллионов литров. Здесь у него, добавили в пресс-службе, появилась подруга — самка белухи по имени Понка.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что посетить «Москвариум» и посмотреть на Прохора горожане могут ежедневно — с 10:00 до 22:00.

В октябре в столичном «Москвариуме» на ВДНХ состоялась премьера уникального шоу «Морская симфония». Обитатели подводного мира показывали трюки и «танцевали» под музыку легендарного композитора Антонио Вивальди.

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