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Столичных водителей предупредили о сильном тумане днем и вечером 10 декабря

Георгий Соланович
Город
Столичных водителей предупредили о сильном тумане днем и вечером 10 декабря
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Днем и вечером в субботу, 10 декабря, в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 500–700 метров, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Днем и вечером в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 500–700 метров. Будьте внимательны на дорогах, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Город Москва».

Городские службы столицы 10 декабря перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада. Согласно прогнозам синоптиков, в Москве в выходные и понедельник ожидается снег, местами мокрый, гололед, снежный накат на дорогах.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов преступили к круглосуточному мониторингу ситуации на дорогах. По мере необходимости коммунальщики будут проводить механизированное подметание проезжей части. Особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон, тротуаров, остановок общественного транспорта, станций метро и объектов социальной сферы.

Отмечается, что в Новой Москве и на МКАД в связи с предстоящим снегопадом организовано дежурство тягачей.

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