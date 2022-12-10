Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Георгий Соланович
Город
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 10 декабря.

— Согласно прогнозам синоптиков, в столице в выходные и понедельник ожидается снег, местами мокрый, гололед, снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников, — сказал заммэра.

По его словам, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов круглосуточно контролируют ситуацию на дорогах и по мере необходимости проводят механизированное подметание проезжей части. Особое внимание коммунальщики уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, остановок общественного транспорта, станций метро и объектов социальной сферы, добавил Бирюков.

Он заключил, что в Новой Москве и на МКАД в связи с предстоящим снегопадом организовано дежурство тягачей.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

городское хозяйство Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте