Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 10 декабря.

— Согласно прогнозам синоптиков, в столице в выходные и понедельник ожидается снег, местами мокрый, гололед, снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников, — сказал заммэра.

По его словам, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов круглосуточно контролируют ситуацию на дорогах и по мере необходимости проводят механизированное подметание проезжей части. Особое внимание коммунальщики уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, остановок общественного транспорта, станций метро и объектов социальной сферы, добавил Бирюков.

Он заключил, что в Новой Москве и на МКАД в связи с предстоящим снегопадом организовано дежурство тягачей.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.