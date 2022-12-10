Потепление до +4 и рекордные осадки ожидают москвичей на предстоящей неделе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В начале рабочей недели в столичном регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в Москве в 1960-м году, а температурный фон будет колебаться от «минус» 2 градусов до «плюс» 4. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, пока столичный регион находится в теплом атмосферном фронте, но уже в понедельник ситуация начнет меняться:

— В эти выходные на погоду столицы будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, в ближайшие часы пойдет снег, который в южной части регион перейдет в мокрый снег. В вечерние часы и ночью местами ожидаются сильные осадки с гололедицей, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, что приведет к обрыву линий электропередачи. При этом температура несколько подрастет, достигнув 0..-2 градусов, а по области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В воскресенье в дневные часы природа возьмет некую паузу, один атмосферный фронт, по словам метеоролога, покинет регион, а до подхода второго – у москвичей будет время отдохнуть от ненастья.

—11 декабря погода останется облачной, — уточнил Леус. — Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега днем. Температурный фон сохранит прежние показатели: 0..-2 градуса в Москве и -4..+1 в Подмосковье.

В ночь на понедельник скажется влияние активного балканского циклона, несущего с собой большие запасы влаги и очень теплый воздух:

— 12 декабря пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дожди. Совсем не исключено, что в Москве в понедельник будет обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков –12, 5 миллиметров, который в последний раз был установлен в 1960-м году.

Температура в этот день в Московской области повысится до 0..+5 градусов, а в городе достигнет +2..+4 градусов.

Во вторник циклон постепенно начнет разворачиваться своей более холодной стороной к столице. К вечеру 13 декабря дожди снова начнут переходить в мокрый снег, температура начнет постепенно понижаться. В ночь на вторник столбики достигнут 0..+2 градусов в Москве. В начале дня эти показатели сохранятся, а к вечеру второго рабочего дня температура уйдет в отрицательную часть шкалы, что приведет к образованию сильной гололедицы на дорогах столицы.

В среду и четверг погода в Москве будет облачная с небольшим снегом и возвращением морозов:

— В ночные часы температурный фон упадет снова до 5-10 градусов с отрицательными значениями, а в дневные часы повысится до 3-5 градусов с отметкой «минус».

По предварительным прогнозам, 16 декабря, ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. Ночью -1..-3, днем -1..+1.

Погодные условия будущих выходных пока уточняются. По словам эксперта, самым теплым днем предстоящей недели станет первый рабочий день.