Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Потепление до +4 и рекордные осадки ожидают москвичей на предстоящей неделе

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Потепление до +4 и рекордные осадки ожидают москвичей на предстоящей неделе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В начале рабочей недели в столичном регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в Москве в 1960-м году, а температурный фон будет колебаться от «минус» 2 градусов до «плюс» 4. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, пока столичный регион находится в теплом атмосферном фронте, но уже в понедельник ситуация начнет меняться:

— В эти выходные на погоду столицы будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, в ближайшие часы пойдет снег, который в южной части регион перейдет в мокрый снег. В вечерние часы и ночью местами ожидаются сильные осадки с гололедицей, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, что приведет к обрыву линий электропередачи. При этом температура несколько подрастет, достигнув 0..-2 градусов, а по области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В воскресенье в дневные часы природа возьмет некую паузу, один атмосферный фронт, по словам метеоролога, покинет регион, а до подхода второго – у москвичей будет время отдохнуть от ненастья.

—11 декабря погода останется облачной, — уточнил Леус. — Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега днем. Температурный фон сохранит прежние показатели: 0..-2 градуса в Москве и -4..+1 в Подмосковье.

В ночь на понедельник скажется влияние активного балканского циклона, несущего с собой большие запасы влаги и очень теплый воздух:

— 12 декабря пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дожди. Совсем не исключено, что в Москве в понедельник будет обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков –12, 5 миллиметров, который в последний раз был установлен в 1960-м году.

Температура в этот день в Московской области повысится до 0..+5 градусов, а в городе достигнет +2..+4 градусов.

Во вторник циклон постепенно начнет разворачиваться своей более холодной стороной к столице. К вечеру 13 декабря дожди снова начнут переходить в мокрый снег, температура начнет постепенно понижаться. В ночь на вторник столбики достигнут 0..+2 градусов в Москве. В начале дня эти показатели сохранятся, а к вечеру второго рабочего дня температура уйдет в отрицательную часть шкалы, что приведет к образованию сильной гололедицы на дорогах столицы.

В среду и четверг погода в Москве будет облачная с небольшим снегом и возвращением морозов:

— В ночные часы температурный фон упадет снова до 5-10 градусов с отрицательными значениями, а в дневные часы повысится до 3-5 градусов с отметкой «минус».

По предварительным прогнозам, 16 декабря, ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. Ночью -1..-3, днем -1..+1.

Погодные условия будущих выходных пока уточняются. По словам эксперта, самым теплым днем предстоящей недели станет первый рабочий день.

Метеорологи Прогнозы Москва Зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте