Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Говорова Карта всех событий

Пятилетняя девочка выжила после падения с высоты 11-го этажа. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— По предварительной информации, на момент происшествия в квартире находилась мать девочки, а также еще один несовершеннолетний ребенок 2019 года рождения. Со слов женщины, дети смотрели телевизор на кухне, когда она зашла туда, то увидела приставленный к открытому окну стул, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем 10 декабря в жилом доме на улице Говорова. После падения девочка осталась жива, ее госпитализировали в одну из московских больниц.

Основной версией произошедшего считают несчастный случай. По данному факту правоохранительные органы организовали проверку, ход которой контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.

Накануне аналогичный случай произошел на северо-западе Москвы. На Челобитьевском шоссе трехлетний ребенок выпал из окна жилого многоэтажного дома. Малыш выжил. Под окнами дома его обнаружил сосед и оказал помощь.