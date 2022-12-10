Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа на западе Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа на западе Москвы
Фото: unsplash
Россия, Москва, улица Говорова Карта всех событий

Пятилетняя девочка выжила после падения с высоты 11-го этажа. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— По предварительной информации, на момент происшествия в квартире находилась мать девочки, а также еще один несовершеннолетний ребенок 2019 года рождения. Со слов женщины, дети смотрели телевизор на кухне, когда она зашла туда, то увидела приставленный к открытому окну стул, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем 10 декабря в жилом доме на улице Говорова. После падения девочка осталась жива, ее госпитализировали в одну из московских больниц.

Основной версией произошедшего считают несчастный случай. По данному факту правоохранительные органы организовали проверку, ход которой контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.

Накануне аналогичный случай произошел на северо-западе Москвы. На Челобитьевском шоссе трехлетний ребенок выпал из окна жилого многоэтажного дома. Малыш выжил. Под окнами дома его обнаружил сосед и оказал помощь.

Москва падение Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте