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Эксперт оценил соглашение о сотрудничестве ветеранских организаций Москвы и Донбасса

Георгий Соланович
Город
Эксперт оценил соглашение о сотрудничестве ветеранских организаций Москвы и Донбасса
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Соглашение о сотрудничестве, подписанное руководителями общественных ветеранских организаций Москвы, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), открывает путь к долгожданной интеграции разделенных в 1991 году сообществ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил председатель общественной организации «Организация ветеранов» ДНР Николай Штефан.

— Сегодняшнее подписание соглашений открывает путь к интеграции, объединению с ветеранским сообществом России. Мы были разделены с 1991 года, и спустя столько лет возвращаемся домой, — сказал Штефан.

Он также поблагодарил столичные ветеранские организации за внимание и помощь и поздравил Московский городской совет ветеранов с 35-летием.

Подписанное 10 декабря соглашение о сотрудничестве поможет организовать совместную работу по реализации программ соцподдержки ветеранов войны, труда, военной службы и других категорий граждан пенсионного возраста, нуждающихся в помощи. Документ также предусматривает совместную деятельность по увековечиванию значения Великой Отечественной войны, воспитанию молодежи и ряду других направлений. Об этом заявил глава столичного ветеранского совета Георгий Пашков.

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