Минобороны: ВС России заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская армия в ходе наступления в направлении Красного Лимана заняла выгодные позиции для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ в субботу, 10 декабря.

— На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи, — говорится в сообщении МО.

В ведомстве добавили, что ВСУ дважды пытались контратаковать российские подразделения в районе населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, однако благодаря артиллерийским обстрелам украинские формирования были отброшены. Потери ВСУ здесь составили до 60 солдат убитыми, два бронеавтомобиля и одна боевая машина пехоты.

В ноябре украинская армия также атаковала позиции российских формирований на Краснолиманском направлении в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка ЛНР и Ямполовка ДНР. Нападение было отбито, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих убитыми, два танка, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку и 12 автомобилей.