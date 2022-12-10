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МИД назвал «экстремистской выходкой» сожжение флага России в Финляндии

Евгений Жуков
В мире
МИД назвал «экстремистской выходкой» сожжение флага России в Финляндии
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

МИД объявил дипломатический демарш Финляндии из-за надругательства над государственным флагом России. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В материале говорится, что во время мероприятий, проходивших 6 декабря в Хельсинки в честь Дня независимости Финляндии, группа людей сожгла флаг России.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство обратилось к финскому руководству с просьбой привлечь злоумышленников, совершивших подобную «экстремистскую выходку», к ответственности, а также не допускать подобных инцидентов в дальнейшем, передает официальный сайт МИД.

До этого замглавы Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев сообщил, что на российское посольство в Варшаве дважды попытались напасть неизвестные в ночь с 11 на 12 ноября.

По словам Нечаева, польская полиция никак не отреагировала на нападение, а только наблюдала за происходящим, не пытаясь задержать нападавших. Москва призывает Варшаву провести компетентное расследование неудавшихся нападений и обеспечить безопасность российских дипломатов, резюмировал он.

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