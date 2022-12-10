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Южный речной вокзал откроют в Москве в апреле 2023 года

Евгений Жуков
Город
Южный речной вокзал откроют в Москве в апреле 2023 года
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, проспект Андропова, 11к2 Карта всех событий

Южный речной вокзал планируют открыть в апреле 2023 года к началу сезона речной навигации. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Наша задача подготовить к открытию навигации в апреле 2023 года вокзал, чтобы он полностью был сдан в эксплуатацию, — цитируют главу ведомства Максима Ликсутова «Известия».

На сегодняшний день специалисты почти закончили ремонтные работы по отделке фасада объекта. При этом они уже подключили коммуникации, связанные с отоплением и электричеством.

Художественные копии исторических скульптур фасада вокзала были изготовлены с помощью технологии 3D-сканирования — сначала из пенопласта, затем из силикона, после чего сами статуи отлили из огнестойкого стеклопластика.

Ликсутов добавил, что объект готов почти на 80 процентов. Так, в настоящее время строители переключились на внутреннюю отделку здания.

Помимо этого, он отметил, что на территории вокзала будет обустроена большая функциональная зона, связанная в первую очередь с обслуживанием пассажиров речного транспорта. Также там разместят библиотеку с электронными книгами, кафе и ресторан, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что последнюю из пяти скульптур — символ Балтийского моря — вернули на Южный речной вокзал. Новые композиции легче оригиналов, однако при этом практически от них не отличаются.

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