Пожар произошел в производственном здании на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Перовское шоссе, 21с1 Карта всех событий

Складированная мебель загорелась в одноэтажном здании на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России в субботу, 10 декабря.

Инцидент произошел по адресу Перовское шоссе, дом 21, строение 1. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.

Люди, по данным ведомства, самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Открытое горение было ликвидировано в 16:11, информации о пострадавших не поступало, отмечается на сайте МЧС.

При этом в 16:18 огонь был полностью ликвидирован на площади 70 квадратных метров, добавил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

До этого сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании усадьбы Лопухиных, расположенном в Москве по адресу Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4.

Уточняется, что в результате инцидента между вторым этажом и чердаком обрушились перекрытия. Во время ликвидации возгорания пострадал, по предварительной информации, один сотрудник экстренных служб.