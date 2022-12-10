Бастрыкин поручил возбудить дело по факту возгорания в усадьбе Лопухиных

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Малый Знаменский переулок, 3/5с4 Карта всех событий

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании усадьбы Лопухиных, расположенном в Москве по адресу Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в результате инцидента между вторым этажом и чердаком обрушились перекрытия. Во время ликвидации возгорания пострадал, по предварительной информации, один сотрудник экстренных служб.

Быстрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело по факту случившегося. Ход расследования будет контролироваться центральным аппаратом СК.

Информация о пожаре в городской усадьбе появилась утром 10 декабря. Пожарные присвоили возгоранию ранг № 2-БИС.

Через несколько минут после прибытия спасателей, по информации источника, произошло обрушение межэтажных перекрытий. Позже стало известно, что возгорание удалось ликвидировать.