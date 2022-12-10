Пожар в столичной усадьбе Лопухиных ликвидировали

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Малый Знаменский переулок, 3/5с4 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали возгорание в городской усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в центре Москвы. Об этом в субботу, 10 декабря, «ВМ» сообщил источник.

В настоящее время сотрудники экстренных служб заняты разбором завалов.

Информация о пожаре в городской усадьбе появилась утром 10 декабря. Загорание произошло между вторым этажом здания и чердаком. Пожарные присвоили возгоранию ранг № 2-БИС. Через несколько минут после прибытия спасателей, по информации источника, произошло обрушение межэтажных перекрытий. Под завалы попал один из огнеборцев, его эвакуировали и оказали всю необходимую помощь.

В ГИБДД в связи с пожаром поступил запрос об изменении движения транспорта рядом с усадьбой Лопухиных.

До этого сообщалось о пожаре в гипермаркете OBI в Химках, который произошел утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб из-за падения на него конструкции сгоревшего здания.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. СК России, в свою очередь, возбудил по факту пожара уголовное дело.