Охранник OBI погиб из-за падения на него конструкции сгоревшего здания

Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Охранник гипермаркета OBI, который входит в состав ТЦ «Мега Химки», погиб из-за того, что на него упала конструкция сгоревшего здания. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в экстренных службах.

— Охранник гипермаркета OBI погиб из-за падения на него конструкции сгоревшего здания, — передает сообщение ТАСС.

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Гипермаркет OBI загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. СК России, в свою очередь, возбудил по факту пожара уголовное дело.

Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в гипермаркете OBI, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что версия поджога в торговом центре в настоящее время рассматривается как менее вероятная.