Охранник OBI погиб из-за падения на него конструкции сгоревшего здания

Охранник гипермаркета OBI, который входит в состав ТЦ «Мега Химки», погиб из-за того, что на него упала конструкция сгоревшего здания. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в экстренных службах.
— Охранник гипермаркета OBI погиб из-за падения на него конструкции сгоревшего здания, — передает сообщение ТАСС.
Гипермаркет OBI загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина.
Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. СК России, в свою очередь, возбудил по факту пожара уголовное дело.
Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в гипермаркете OBI, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.
Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что версия поджога в торговом центре в настоящее время рассматривается как менее вероятная.