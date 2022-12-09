Прокурор Подмосковья заявил, что версия поджога в OBI является наименее вероятной

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что версия поджога в торговом центре «Мега Химки» в настоящее время рассматривается как менее вероятная. Об этом в пятницу, 9 декабря, передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места ЧП.
— «Мега» не пострадала. Версии отрабатываются. Версия о поджоге в настоящее время менее вероятна, — заявил прокурор.
Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в гипермаркете OBI, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.
Гипермаркет OBI загорелся утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один охранник.
По данным экстренных служб, причиной пожара в магазине стало короткое замыкание. Уточняется, что огонь спровоцировали сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета.
Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.
Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать несколько взрывов. Момент одного из них попал на видео. Также в Сети появилось видео начала пожара.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. СК России, в свою очередь, возбудил по факту пожара уголовное дело.
Из-за происшествия торговый центр «Мега Химки» не будет работать 9 декабря.