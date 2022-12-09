Прокурор Подмосковья заявил, что версия поджога в OBI является наименее вероятной

Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что версия поджога в торговом центре «Мега Химки» в настоящее время рассматривается как менее вероятная. Об этом в пятницу, 9 декабря, передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места ЧП.

— «Мега» не пострадала. Версии отрабатываются. Версия о поджоге в настоящее время менее вероятна, — заявил прокурор.

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Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в гипермаркете OBI, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.

Гипермаркет OBI загорелся утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один охранник.

По данным экстренных служб, причиной пожара в магазине стало короткое замыкание. Уточняется, что огонь спровоцировали сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать несколько взрывов. Момент одного из них попал на видео. Также в Сети появилось видео начала пожара.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. СК России, в свою очередь, возбудил по факту пожара уголовное дело.

Из-за происшествия торговый центр «Мега Химки» не будет работать 9 декабря.