Причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание

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Короткое замыкание рассматривается в качестве основной версии пожара в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в экстренных службах.

— Основная версия пожара — короткое замыкание. Возгорание возникло в магазине OBI. Причиной большого распространения огня стал взрыв, — говорится в сообщении.

После ликвидации огня планируется провести пожарно-техническую экспертизу для установления обстоятельств происшествия, передает ТАСС.

До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что в качестве основной версии пожара рассматривается поджог.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области в пятницу, 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.

Позже поступила информация, что площадь пожара в ТЦ увеличилась до семи тысяч квадратных метров. При этом площадь обрушения составляла пять тысяч квадратных метров.

Пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

На месте происшествия можно было наблюдать несколько взрывов. Момент одного из них попал на видео.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.