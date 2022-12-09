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Поджог рассматривается среди версий пожара в ТЦ «Мега Химки»

Полина Долганова
Происшествия
Поджог рассматривается среди версий пожара в ТЦ «Мега Химки»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поджог рассматривается среди версий пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

— Рассматриваются различные версии, включая технические — короткое замыкание в элетросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог, — заявил источник агентства.

При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что поджог рассматривается в качестве основной версии пожара.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области 9 декабря. По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

Позже стало известно, что площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров, хотя изначально она составляла 250 «квадратов». При этом площадь обрушения составляла 5 тысяч квадратных метров.

Также на месте происшествия можно было наблюдать взрывы. Момент одного из них попал на видео.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

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