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Обрушение в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» произошло на площади 5 тысяч «квадратов»

Полина Долганова
Происшествия
Обрушение в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» произошло на площади 5 тысяч «квадратов»
Фото: Pixabay

Обрушение в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» произошло на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в экстренных службах.

— Обрушение в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошло на площади 5 тысяч квадратных метров, — цитирует сообщение ТАСС.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области 9 декабря. По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

Позже стало известно, что площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров, хотя изначально она составляла 250 «квадратов». Также на месте происшествия можно наблюдать взрывы. Момент одного из них попал на видео.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

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