Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Момент взрыва в подмосковном «Мега Химки» попал на видео

Полина Долганова
Происшествия
Момент взрыва в подмосковном «Мега Химки» попал на видео
Фото: «Вечерняя Москва»

Момент взрыва в подмосковном торговом центре «Мега Химки» попал на видео. Кадры в пятницу, 9 декабря, опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах можно увидеть, как пожар охватил крышу объекта. Из нее валит густой черный дым.

В ТАСС со ссылкой на МЧС уточнили, что для тушения пожара планируется привлечь авиацию.

Видео: Telegram-канал SHOT

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области 9 декабря. По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

Позже стало известно, что площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров, хотя изначально она составляла 250 «квадратов».

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

Подмосковье Взрывы Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Все мнения
О проекте