Момент взрыва в подмосковном «Мега Химки» попал на видео

Фото: «Вечерняя Москва»

Момент взрыва в подмосковном торговом центре «Мега Химки» попал на видео. Кадры в пятницу, 9 декабря, опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах можно увидеть, как пожар охватил крышу объекта. Из нее валит густой черный дым.

В ТАСС со ссылкой на МЧС уточнили, что для тушения пожара планируется привлечь авиацию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал SHOT

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области 9 декабря. По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

Позже стало известно, что площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров, хотя изначально она составляла 250 «квадратов».

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.