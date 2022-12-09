Пожар в ТЦ «Мега Химки» локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров

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Пожар в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар был локализован в 08:25 утра.

— Пожар локализован 8:25 на площади 7000 квадратных метров. Задействовано более140 человек и 40 единиц техники, — сообщил собеседник «ВМ».

Пожар в торговом центре произошел в пятницу, 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.

Площадь обрушения составляла 5 тысяч «квадратов».

На месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них попал на видео очевидцев.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

В СМИ также поступила информация, что поджог рассматривается среди версий пожара на объекте. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передавало, что поджог рассматривается в качестве основной версии.