Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар в ТЦ «Мега Химки» локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров

Полина Долганова
Происшествия
Пожар в ТЦ «Мега Химки» локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар был локализован в 08:25 утра.

— Пожар локализован 8:25 на площади 7000 квадратных метров. Задействовано более140 человек и 40 единиц техники, — сообщил собеседник «ВМ».

Пожар в торговом центре произошел в пятницу, 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.

Площадь обрушения составляла 5 тысяч «квадратов».

На месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них попал на видео очевидцев.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

В СМИ также поступила информация, что поджог рассматривается среди версий пожара на объекте. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передавало, что поджог рассматривается в качестве основной версии.

Подмосковье Спасатели Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Все мнения
О проекте