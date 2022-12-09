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Охранник погиб во время пожара в гипермаркете OBI

Полина Долганова
Происшествия
Охранник погиб во время пожара в гипермаркете OBI
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Один из охранников погиб во время пожара в гипермаркете OBI в Подмосковье. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Охранник погиб во время пожара в гипермаркете OBI, — сообщил собеседник «ВМ».

ТЦ «Мега Химки» загорелся в Московской области в пятницу, 9 декабря.

Позже поступила информация, что площадь пожара в торговом центре увеличилась до семи тысяч квадратных метров. При этом площадь обрушения составляла 5 тысяч квадратных метров.

Пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

На месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них был запечатлен на видео.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

В СМИ поступила информация, что поджог рассматривается среди версий пожара в ТЦ. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что поджог рассматривается в качестве основной версии пожара.

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