Появилось видео начала пожара в торговом центре «Мега Химки»

Видео начала пожара в гипермаркете OBI появилось в Сети. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.
На видео можно наблюдать, как пожар на объекте постепенно разгорается. Из крыши здания сначала появляется дым, затем огонь становится заметнее и распространяется по территории гипермаркета.
Торговый центр «Мега Химки» загорелся в области рано утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.
По данным экстренных служб, причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание. Уточняется, что огонь спровоцировали сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI.
Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.
Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них попал на видео.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.