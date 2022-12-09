Появилось видео начала пожара в торговом центре «Мега Химки»

Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Видео начала пожара в гипермаркете OBI появилось в Сети. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео можно наблюдать, как пожар на объекте постепенно разгорается. Из крыши здания сначала появляется дым, затем огонь становится заметнее и распространяется по территории гипермаркета.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал SHOT

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в области рано утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.

По данным экстренных служб, причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание. Уточняется, что огонь спровоцировали сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них попал на видео.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.