Сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI спровоцировали пожар на объекте

Сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI, который входит в состав торгового центра «Мега Химки» в Московской области, спровоцировали пожар на объекте. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили экстренные службы.
Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Подмосковье рано утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.
По данным экстренных служб, причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание. В свою очередь РИА Новости сообщало, что в качестве основной версии пожара рассматривается поджог.
Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.
Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них попал на видео.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре.