Сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI спровоцировали пожар на объекте

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI, который входит в состав торгового центра «Мега Химки» в Московской области, спровоцировали пожар на объекте. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили экстренные службы.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Подмосковье рано утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.

По данным экстренных служб, причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание. В свою очередь РИА Новости сообщало, что в качестве основной версии пожара рассматривается поджог.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них попал на видео.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре.