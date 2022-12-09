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«Мега Химки» не будет работать 9 декабря

Георгий Соланович
Происшествия
«Мега Химки» не будет работать 9 декабря
Фото: Вечерняя Москва
Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

Торговый центр «Мега Химки» не будет работать 9 декабря, сообщили в общем контактном центре «Мега» по России.

— По информации от нашей службы безопасности, «Мега Химки» сегодня в 10 часов не откроется. Центр будет закрыт из-за пожара, — передает ТАСС слова оператора контактного центра.

ТЦ «Мега Химки» загорелся в Московской области в пятницу, 9 декабря. Позже поступила информация, что площадь пожара в торговом центре увеличилась до семи тысяч квадратных метров. При этом площадь обрушения составляла пять тысяч квадратных метров.

Пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

На месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них был запечатлен на видео. Также стало известно, что в пожаре в «Меге» погиб охранник.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося. Причиной пожара, по данным экстренных служб, стали сварочные работы в пристройке к зданию гипермаркета OBI.

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