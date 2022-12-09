СК возбудил дело по факту пожара в гипермаркете OBI

Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Следственный комитет России возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в торговом центре «Мега Химки». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра, — говорится в сообщении.

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Гипермаркет OBI загорелся рано утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.

По данным экстренных служб, причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание. Уточняется, что огонь спровоцировали сварочные работы в пристройке к зданию магазина.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать несколько взрывов. Момент одного из них попал на видео. Также в Сети появилось видео начала пожара.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Из-за пожара торговый центр «Мега Химки» не будет работать 9 декабря.