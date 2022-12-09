СК возбудил дело по факту пожара в гипермаркете OBI

Следственный комитет России возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в торговом центре «Мега Химки». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра, — говорится в сообщении.
Гипермаркет OBI загорелся рано утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.
По данным экстренных служб, причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание. Уточняется, что огонь спровоцировали сварочные работы в пристройке к зданию магазина.
Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.
Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать несколько взрывов. Момент одного из них попал на видео. Также в Сети появилось видео начала пожара.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Из-за пожара торговый центр «Мега Химки» не будет работать 9 декабря.