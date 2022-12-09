«В шесть утра раздался хлопок»: очевидица рассказала о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Перед пожаром в гипермаркете OBI, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок. Об этом «Вечерней Москве» рассказала очевидица пожара.
— В шесть утра раздался хлопок, после этого возгорание произошло в OBI. Потом пожарные начали приезжать, минут через 20–30 приехали, — рассказала она.
По словам очевидицы, огонь в гипермаркете был очень сильный. Кроме него, отметила женщина, ничего увидеть было нельзя.
Гипермаркет OBI загорелся рано утром 9 декабря. В результате случившегося погиб один из охранников объекта.
По данным экстренных служб, причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание. Уточняется, что огонь спровоцировали сварочные работы в пристройке к зданию магазина.
Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.
Очевидцы сообщали, что на месте происшествия можно было наблюдать несколько взрывов. Момент одного из них попал на видео. Также в Сети появилось видео начала пожара.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. СК в свою очередь возбудил уголовное дело.
Из-за пожара торговый центр «Мега Химки» не будет работать 9 декабря.