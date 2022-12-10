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Городская усадьба Лопухиных загорелась в Москве

Георгий Соланович
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Городская усадьба Лопухиных загорелась в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Малый Знаменский пер., 3/5с4 Карта всех событий

Пожар произошел в городской усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке в центре Москвы. Об этом в субботу, 10 декабря, «ВМ» сообщил источник.

По данным источника, дым выходит из-под кровли здания. Загорелись, как уточняется, перекрытия между вторым этажом здания и чердаком.

На место уже прибыли пожарные. Возгоранию присвоен ранг № 2-БИС. Сотрудники экстренных служб создали четыре боевых участка, в данный момент они вскрывают чердак и кровлю.

Через несколько минут после прибытия пожарных, как сообщил источник, произошло обрушение межэтажных перекрытий. Под завалы попал один из огнеборцев, его эвакуировали и сейчас оказывают всю необходимую помощь.

В ГИБДД в связи с пожаром поступил запрос об изменении движения транспорта рядом с усадьбой Лопухиных.

До этого сообщалось о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Возгорание произошло утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб из-за того, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

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