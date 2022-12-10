Редкого серого сорокопута заметили в парке «Измайлово» в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Специалисты Мосприроды заметили в природно-историческом парке «Измайлово» редкую для этой местности хищную птицу — серого сорокопута. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Редкую для московских территорий птицу зафиксировали сотрудники экоцентра «Царская пасека» Мосприроды вместе с волонтерами, — говорится в сообщении.

Данного хищника можно заметить сидящим на верхушках деревьев, где он выслеживает добычу, а также на опушках, среди кустарников, в перелесках и на полях.

По своим размерам серый сорокопут похож на дрозда. Он имеет серый окрас спинки и белый — брюшка, а крылья и хвост птицы — черные с белыми полосками.

Данного хищника также отличает черная полоса, которая проходит через его глаза и напоминает маску. Сорокопут питается мелкими грызунами, птицами, ящерицами и небольшими позвоночными животными.

Для разделывания крупной добычи он нанизывает ее на заостренный побег дерева или колючку, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что на природных территориях столицы обитают около 270 видов птиц, из них остаются зимовать порядка 90.