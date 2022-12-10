Бут раскрыл, что было самым тяжелым во время заключения в США

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Вернувшийся из американского заключения в Россию Виктор Бут признался, что самым тяжелым в тюрьме для него было отсутствие возможности общаться с близкими, поскольку по регламенту у него был всего один звонок в месяц.

— Отсутствие общения с друзьями, близкими, любимыми — это было самое тяжелое, что только могло случиться, — сказал он.

Отвечая на вопрос о текущем самочувствии, он заявил, что «чувствует себя просто счастливым человеком». Помимо этого, Бут сообщил, что не ощущает чувства злобы внутри себя, поскольку оно имеет сугубо деструктивный фактор, передает RT.

Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ.

А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

О прошлом Виктора Бута известно немного. Он родился в 1967 году в Душанбе. В конце 1980-х окончил Военный институт иностранных языков в Москве.