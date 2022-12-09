Кто такой Виктор Бут и почему его возвращение в Россию стало новостью мирового масштаба

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Россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

Кто такой Виктор Бут

О прошлом Виктора Бута известно немного. Он родился в 1967 году в Душанбе. В конце 1980-х окончил Военный институт иностранных языков в Москве. После этого работал переводчиком в военно-транспортной авиации, а затем создал собственную авиакомпанию, которая занималась перевозками в Африке и ОАЭ.

В середине 1990-х годов в прессе появились публикации, в которых Бута обвиняли в нелегальной торговле оружием. В 2000 году в докладе ООН его называли одним из крупнейших продавцов оружия. Среди клиентов Бута предположительно были правительства и партизанские формирования Африки и Азии, в том числе из Анголы, Афганистана, Либерии и Руанды.

Вслед за ООН и СМИ в «торговле смертью» Бута обвинил и Госдеп США. Из-за опасений ареста за рубежом Бут с 2002 года почти не покидал Россию. Однако его все же задержали. Произошло это в Таиланде в марте 2008 года.

Дело «оружейного барона»

Тайские власти арестовали Бута по запросу США. Американцы заявили, что бизнесмен собирался продать зенитные ракеты колумбийской радикальной группировке. В течение нескольких лет Таиланд отказывал Штатам в экстрадиции, определяя их запрос как политическое преследование.

Летом 2010 года тайский суд под давлением США все же выдал разрешение на экстрадицию. В ноябре того же года Бута перевезли в Америку. В России произошедшее назвали «примером вопиющей судебной несправедливости».

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Суд на Бутом длился два года. По его итогам Штаты признали россиянина виновным в четырех преступлениях. Среди них — поставки оружия террористам и преступный сговор с целью убийства граждан США. Приговор был суров — 25 лет лишения свободы.

На протяжении судебного разбирательства западная пресса активно муссировала историю Бута. Его часто называли (и до сих пор называют) «оружейным бароном». Происхождение прозвища связано с одноименным голливудским фильмом (Lord of War) 2005 года. Его создатели признались, что жизнь Бута легла в основу биографии главного героя картины Юрия Орлова (роль сыграл Николас Кейдж).

Почему обмен Бута стал мировой новостью

Бут пробыл в американских тюрьмах 12 лет. 8 декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Последняя была приговорена в России к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.

Новость об обмене вышла на первых полосах мировых СМИ. В западной и российской повестке Бут приобрел некий символический статус.

— Виктор Бут — это символ. Для Запада — символ империи зла, ужасной российской военной торговли, которая продает оружие их врагам. Для России — символ независимости, символ бизнесмена, который пытался играть по западным правилам, но ему обрубили крылья, — сказал в беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

В свою очередь политолог Сергей Маркелов связывает внимание к Буту на Западе с отработкой медийных технологий, которые предполагают создание яркого образа, неважно положительного или отрицательного. После обмена такая же учесть, по мнению эксперта, ждет и Грайнер.

— Точно такой же пакет, но со знаком «плюс» мы в скором времени можем увидеть и с Грайнер. Она будет нести в себе элементы политической иконы вплоть до выборов 2024 года (речь о президентских выборах в США — прим. «ВМ»), — говорит Маркелов.

Что с Бутом сейчас

В ночь на 9 декабря самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2. Произошло его долгожданное воссоединение с семьей. По словам жены Бута, у него «очень сильное истощение». Возможно, ему потребуется непродолжительная госпитализация.

Бут уже успел дать небольшое интервью. В нем он рассказал, что не встречался с русофобией в американской тюрьме. Он также отметил, что другие заключенные были настроены с симпатией к России.

Кроме того, Бут не связывает свое освобождение с важностью для российской политики. Произошедший обмен он объяснил так:

— Мы просто терпеть это, наверное, не можем. И важно было просто... Мы же своих не бросаем, правильно?