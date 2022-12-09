Бут рассказал об отношении американских сокамерников к России

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Гражданин России Виктор Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщил, что не сталкивался с русофобией во время заключения в США.

По его словам, его соседи по камере относились к России с симпатией.

— В основном почти все мои соседи-заключенные были настроены с симпатией к России, — заявил россиянин в разговоре с RT.

Супруга россиянина Виктора Бута рассказала о его состоянии после обмена заключенными между РФ и США. По ее словам, он чувствует себя ужасно и очень устал.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. В том же году в отношении российского бизнесмена возбудили уголовное дело за намерение продавать оружие организации, признанной на территории США террористической. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы. Сам россиянин вину так и не признал.