Минобороны опубликовало кадры нанесения Су-25 ударов по технике ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где запечатлен процесс нанесения ударов по бронетехнике ВСУ экипажами штурмовиков Су-25.

В описании к ролику говорится о том, как пилоты «Грачей» демонстрируют слаженность и профессионализм в своем деле, поскольку «удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто».

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После вылета экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром, передает Telegram-канал Минобороны.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие в ходе наступления в направлении Красного Лимана заняли выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

В Минобороны добавили, что украинские подразделения дважды пытались контратаковать российскую армию в районе населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, однако благодаря артиллерийским обстрелам украинские формирования были отброшены.