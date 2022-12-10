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NYT: Конфликт Германии и Польши ведет к расколу ЕС из-за Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Конфликт Германии и Польши ведет к расколу ЕС из-за Украины
Фото: depositphotos

По мере продолжения событий на Украине усугубляется политический и дипломатический конфликт Германии и Польши, что подрывает сплоченность ЕС и НАТО. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил обозреватель Стивен Эрлангер в статье для издания The New York Times.

В материале говорится, что проблемы стали наиболее заметными после инцидента с падением украинских снарядов на территорию польского населенного пункта Пшеводув.

Тогда немецкое руководство предложило направить Варшаве два комплекса ПВО Patriot. Однако польские власти стали настаивать на том, чтобы данный вид вооружения был передан Киеву.

В результате комплексы все же передали Варшаве на фоне беспокойства и критики союзников. Эрлангер также процитировал в своем тексте регионального управляющего директора Германского фонда Маршалла Михала Барановского, который охарактеризовал эту ситуацию как «рентгеновский снимок печальных отношений между Польшей и Германией».

Помимо этого, обозреватель напомнил, что отношения сторон были напряженными в течение долгих лет: Польша часто подвергала критике Берлин за связи с Москвой.

Автор подчеркнул, что на фоне спецоперации России недоверие к взаимодействию в сфере безопасности между странами Западной Европы и Прибалтики лишь усугубилось.

7 декабря стало известно, что Польша и Германия на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot на территории польского государства у границ с Украиной.

Украина Евросоюз (ЕС) Польша Германия
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