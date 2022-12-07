Германия и Польша согласовали размещение ЗРК Patriot у границ с Украиной

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Польша и Германия на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot на территории польского государства у границ с Украиной. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

Перед размещением данного вооружения в Польшу направятся профильные эксперты, которые оценят потенциальную возможность внедрения ЗРК в оборонную структуру страны, передает РИА Новости.

До этого глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Вооруженным силам Украины необходимо обучиться обслуживанию системы ЗРК Patriot.

Министр военного ведомства добавил, что страны, поддерживающие Украину, постоянно обучают украинскую армию обслуживанию множества современных систем вооружения, в том числе таких продвинутых, как HIMARS.

22 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уточнил, что Польша не намерена передавать германские зенитные ракетные комплексы Украине. По его словам, системы Patriot — это первые поступающие в Польшу батареи, поэтому передавать их Киеву Варшава не будет.