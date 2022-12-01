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Министр обороны Польши настаивает на обучении украинских военных обслуживанию Patriot

Араз Салехов
В мире
Министр обороны Польши настаивает на обучении украинских военных обслуживанию Patriot
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины необходимо обучить обслуживанию системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

— Конечно, обслуживанием переданных (Украине — прим. «ВМ») Patriot занимались бы украинские военные. Мы никогда не предлагали немецкой стороне передачу техники вместе с обслуживанием, — отметил он.

Министр военного ведомства добавил, что страны, поддерживающие Украину, постоянно обучают украинскую армию обслуживать множество современных систем вооружения, в том числе таких продвинутых, как HIMARS, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 21 ноября, Блащак заявил, что Варшава предложит ФРГ инициативу, связанную с размещением систем противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.

На следующий день польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уточнил, что Польша не намерена передавать германские зенитные ракетные комплексы Украине. По его словам, системы Patriot — это первые поступающие в Польшу батареи. Поэтому передавать их Киеву Варшава не будет.

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