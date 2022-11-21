Варшава предложит Берлину разместить системы ПРО Patriot на польско-украинской границе

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Польское государство предложит ФРГ инициативу, связанную с размещением немецких систем противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

— Я с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему на границе с Украиной, — цитирует его РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. По сообщениям МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен ВСУ.

В пятницу, глава польского государства Анджей Дуда заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) Польши не имела возможности сбить упавшую на территорию польского населенного пункта Пшеводув украинскую ракету. По его словам, ни одно государство не обладает такими возможностями системы обороны, которые могли бы защитить всю территорию страны, «особенно на таком небольшом расстоянии от границы», при условии, что там не находятся «стратегические объекты».