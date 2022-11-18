Дуда заявил, что ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету

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Противовоздушная оборона (ПВО) Польши не имела возможности сбить упавший на территорию польского населенного пункта Пшеводув украинский снаряд. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил польский лидер Анджей Дуда.

Глава государства напомнил, что в результате инцидента погибли двое мужчин. Дуда охарактеризовал случившееся, как «несчастный случай».

Он также подчеркнул, что ни одно государство не обладает такими возможностями системы обороны, которые могли бы защитить всю территорию страны, «особенно на таком небольшом расстоянии от границы», при условии, что там не находятся «стратегические объекты».

— Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда, — цитирует слова Дуды РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.