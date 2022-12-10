«Газель» столкнулась с электропоездом на Савеловском направлении МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Соревнование Карта всех событий

Движение поездов на перегоне между станциями Соревнование — Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) временно приостановлено из-за ДТП на железнодорожном переезде 120-го километра. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в субботу, 10 декабря.

Изменения в графике вызваны тем, что водитель автомобиля «Газель» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6910 сообщением Дубна — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Пострадавших среди членов локомотивной бригады и пассажиров поезда, по предварительным данным, нет, передает сайт МЖД.

5 декабря на станции Новоиерусалимская Рижского направления МЖД один из вагонов состава сошел с рельсов, предварительно, никто не пострадал.

На место инцидента были отправлены два восстановительных состава. В связи с произошедшим поезда дальних маршрутов временно задерживались.