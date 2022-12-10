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Автомобиль сбил двух пешеходов на востоке Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Автомобиль сбил двух пешеходов на востоке Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Хабаровская улица, 1 Карта всех событий

На Хабаровской улице в районе дома № 1 произошло ДТП с участием двух пешеходов. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте инцидента работают представители оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение на участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что инцидент произошел, когда пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенка 2007 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии. Второй пострадавший 1987 года рождения был осмотрен прибывшими на место врачами.

Прокуратура ВАО контролирует установление обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий.

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