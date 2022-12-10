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Митинг с требованием отказа от санкций против России прошел в Вене

Евгений Жуков
В мире
Митинг с требованием отказа от санкций против России прошел в Вене
Фото: shutterstock

Несколько сотен человек вышли на протестное мероприятие в Вене, требуя от правительства Австрии отказаться от антироссийских санкций, придерживаться политики сохранения нейтралитета в полном объеме и усилить борьбу с нелегальной миграцией.

На митинге дали слово бывшему вице-канцлеру Австрии Хайнц-Кристиану Штрахе, который выразил мнение, что на сегодняшний день определенные политические партии страны «мечтают» о вхождении страны в состав Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что подобные идеи нельзя не брать во внимание. Штрахе призвал сограждан быть более чуткими, чтобы защитить основу австрийской Конституции — нейтралитет.

Пришедшие на митинг люди держали австрийские и российские флаги, а также транспаранты с надписями: «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».

Австрийцы потребовали от правительства приложить все усилия для создания условий мирных переговоров между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

3 декабря сообщалось, что около десяти тысяч жителей Италии вышли на митинг против военной поддержки украинских властей в Риме по призыву ряда национальных профсоюзов.

Главным лозунгом протестной акции стал: «Опустите оружие, поднимите зарплаты!». Сотрудники из разных сфер со всей страны приехали в итальянскую столицу, чтобы выразить недовольство действиями властей.

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