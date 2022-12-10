Шольц высказался о необходимости продолжения переговоров с Путиным

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости и впредь продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы придерживаемся совершенно разных мнений. Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации, — сказал политик.

Если не говорить друг с другом, этого не получится, цитирует Шольца агентство DPA.

До этого читатели немецкого портала Focus Online усомнились в умственных способностях Шольца после его слов о России. Поводом для дискуссии послужил материал обозревателя издания Ульриха Райца, в котором он сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с РФ и урегулирование ситуации на Украине.

Макрон, напомнил журналист, на днях сказал, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам ЕС и Украине нужно учитывать беспокойство Кремля насчет расширения НАТО. Шольц же заявляет, что в гарантиях нуждается вовсе не Москва, а Киев.