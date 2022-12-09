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«Верный слуга США»: немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России

Юлия Курганова
В мире
«Верный слуга США»: немцы раскритиковали Шольца за глупое отношение к России
Фото: bundeskanzler.de

Читатели немецкого портала Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о России. Свое мнение они написали в комментариях к соответствующей статье.

Поводом для дискуссии послужил материал обозревателя издания Ульриха Райца «Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее», в которой он сравнил взгляды немецкого лидера и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с РФ и урегулирование ситуации на Украине. Макрон, напомнил журналист, на днях сказал, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам Евросоюза и Украине нужно учитывать беспокойство Кремля насчет расширения Североатлантического альянса. Шольц же заявляет, что в гарантиях нуждается вовсе не Москва, а Киев. По его словам, РФ нарушила принципы международного права и ведет себя как «имперская держава».

«Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее». Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц — это всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе», — высказался пользователь Jorg Holger Hoberueck.

«Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хотят от него Штаты, и это самое глупое, что можно сделать!» — написал Peter-Paul Reitz.

«Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия. Без России в Европе нет безопасности. Это уже отмечал генерал Шарль де Голль, а до этого и Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну», — заявил Wolfgang Press.

5 декабря Шольц заявил, что новые стратегические решения в сфере нацбезопасности Германии будут приняты с учетом «угроз, в первую очередь исходящих от России». По его словам, последние 30 лет нацбезопасность ФРГ исходила из логики мирной Европы.

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