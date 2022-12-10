Роналду расплакался после вылета сборной Португалии с ЧМ в Катаре

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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не сдержал слез после поражения от команды Марокко на чемпионате мира в Катаре.

Игрок по итогам встречи повторил рекорд кувейтского нападающего Бадера аль-Мутавы по числу встреч за национальные команды. Роналду вышел на поле на 51-й минуте, игра стала для него 196-й за сборную.

Помимо этого, он вышел на чистое пятое место (22 игры) по числу матчей на ЧМ, обойдя аргентинца Диего Марадону, немца Уве Зеелера и поляка Владислава Жмуду (у всех по 21 матчу).

До этого стало известно, что сборная Марокко обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче ЧМ по футболу в Катаре.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Юссеф Эн-Несери на 42-й минуте.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось выйти в полуфинал турнира. Они в среду, 14 декабря, сыграют в полуфинале с победителем встречи между Францией и Англией.