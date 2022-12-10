Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ после победы над Португалией

Василий Плиткин
Спорт
Сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ после победы над Португалией
Фото: shutterstock

Сборная Марокко обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Тумама», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Юссеф Эн-Несери на 42-й минуте.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось выйти в полуфинал турнира. Они в среду, 14 декабря, сыграют в полуфинале с победителем встречи между Францией и Англией.

10 декабря команда Аргентины в серии пенальти выиграла у сборной Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время сборные не смогли забить голы, а в серии пенальти победили аргентинцы — 4:3.

Вскоре СМИ сообщили, что ФИФА инициирует разбирательство в отношении аргентинской Ассоциации футбола после четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре. Игра отметилась такими инцидентами, как попадание аргентинским игроком Леандро Паредесом мячом в скамейку запасных команды Нидерландов, а также неподобающим поведением его соотечественника Николаса Отаменди после завершения матча.

Португалия Катар Чемпионат мира по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте