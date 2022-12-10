Сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ после победы над Португалией

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Сборная Марокко обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Тумама», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Юссеф Эн-Несери на 42-й минуте.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось выйти в полуфинал турнира. Они в среду, 14 декабря, сыграют в полуфинале с победителем встречи между Францией и Англией.

10 декабря команда Аргентины в серии пенальти выиграла у сборной Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время сборные не смогли забить голы, а в серии пенальти победили аргентинцы — 4:3.

Вскоре СМИ сообщили, что ФИФА инициирует разбирательство в отношении аргентинской Ассоциации футбола после четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре. Игра отметилась такими инцидентами, как попадание аргентинским игроком Леандро Паредесом мячом в скамейку запасных команды Нидерландов, а также неподобающим поведением его соотечественника Николаса Отаменди после завершения матча.