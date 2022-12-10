Аргентина победила Нидерланды и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Команда Аргентины в субботу, 10 декабря, в серии пенальти выиграла у сборной Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В составе аргентинцев отличились Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73, пенальти). Нидерландцы смогли сравнять счет благодаря дублю Ваута Вегхорста (83, 90+11). В дополнительное время сборные не смогли забить голы. В серии пенальти победили аргентинцы — 4:3.

Месси забил десятый гол на ЧМ по футболу и сравнялся с рекордсменом национальной команды по данному показателю Габриэлем Батистутой.

Команда Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира в шестой раз в истории. Сборная два раза становилась чемпионом на мировых первенствах. В полуфинале 13 декабря аргентинцы сыграют со сборной Хорватии, которая ранее победила бразильцев в серии послематчевых пенальти.

До этого сообщалось, что сборная Португалии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре разгромила национальную команду Швейцарии со счетом 6:1 и пробилась в четвертьфинальный раунд соревнований.