Хорватия победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре

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Сборная Хорватии в пятницу, 9 декабря, обыграла Бразилию, национальная команда которой является пятикратным чемпионами мира по футболу, в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Основное время игры завершилось с нулевым счетом, однако в овертайме в воротах сборных появилось по одному мячу, но уже в серии пенальти точнее оказались хорваты — 4:2.

В полуфинале мундиаля в Катаре сборная Хорватии, ставшая финалистом чемпионата мира 2018 года в России, встретится на поле с победителем матча Нидерланды — Аргентина.

До этого сообщалось, что сборная Португалии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре разгромила национальную команду Швейцарии со счетом 6:1 и пробилась в четвертьфинальный раунд соревнований. Игра состоялась во вторник, 6 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре, который вмещает 88 966 болельщиков.

Сборная Хорватии по футболу в серии пенальти победила японцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч состоялся в понедельник, 5 декабря, на стадионе «Эль-Джануб».