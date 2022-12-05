Хорватия победила Японию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

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Сборная Хорватии по футболу в серии пенальти победила японцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч состоялся в понедельник, 5 декабря, на стадионе «Эль-Джануб».

Хорваты одержали победы со счетом 3:1. Защитник петербургского «Зенита» хорват Деян Ловрен отметился результативной передачей, он остался единственным представителем Мир — Российской премьер-лиги на турнире.

До этого сообщалось, что сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии и стала вторым четвертьфиналистом состязаний после сборной Нидерландов.

Недавно определились все участники плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. О том, как сыграют команды, кто является фаворитом и какая команда может стать новым чемпионом, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник. По его словам, нынешний чемпионат получается довольно зрелищным, хотя некоторые матчи не были впечатляющими.